TOUR DE FRANCE 2023 Vingegaard | la consacrazione di un campione

Nessun Iframes 28 - 7 - 2023 - - La giovane tedesca della Canyon/ Clicca qui per scaricare la tua app daBettiol e Trentin sì, Ganna no. Appena archiviato ilde, il ciclismo professionistico si sta già concentrando sul prossimo e imminente grande evento: i Mondiali . La rassegna iridata si svolge quest'anno con format e date inedite. L'Uci ha ...Lo sloveno ha cancellato tutti gli impegni successivi aldeper prepararsi al meglio per i Mondiali di Glasgow (03 - 13.08). Favorito per la vittoria della gara con partenza alle 20h00 ...

Tour de France Femmes 2023, tappa 5: Onet-le-Château-Albi, il profilo in 3D Eurosport IT

I pneumatici per autovetture e per biciclette si sono divisi i riflettori, così Continental – nella sua duplice funzione di fornitore di equipaggiamenti e di […] ...Fra le ultime uscite anche «Il racconto perfetto» e il debutto in chiaro di «Hotel Portofino», mentre per rivivere le imprese dei campioni del ciclismo c’è «Tour de France». Le novità su Paramount, Sk ...