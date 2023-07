Tour de France 2023 Vingegaard | la consacrazione di un campione

Il secondo posto nella cronometro di Pau ha certificato la vittoria finale aldefemminile dell'olandese della SD Worx Demi Vollering . Il tempo della 26enne lungo il circuito è stato battuto solo dalla svizzera Marlen Reusser, ma è bastato per capitalizzare il ...L'olandese Demi Vollering ha vinto per la prima volta ildedonne , chiudendo con la maglia gialla conquistata ieri nella tappa del Tourmalet la ottava e ultima frazione, una cronometro di 22 chilometri andata alla svizzera Marlen Reusser sul ...Un successo di enorme importanza. L'olandese Demi Vollering ha vinto per la prima volta ildedonne, chiudendo con la maglia gialla conquistata nella tappa del Tourmalet laottava e ultima frazione, una cronometro di 22 chilometri andata alla svizzera Marlen Reusser sul traguardo ...

Continua la striscia di risultati positivi per la 26enne dopo le classiche di primavera e il buon piazzamento alla Vuelta. Tredicesima e quattordicesima le italiane Magnaldi e Persico.