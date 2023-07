Torino | Vlasic spinge per tornare | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nikola, dopo il prestito aldell’ultima stagione, vorrebbe lasciare nuovamente il West Ham perin granata Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Nikolaavrebbe avuto una discussione con David Moyes e la dirigenza del West Ham per provare a sbloccare il suo ritorno al. Il centrocampista ha infatti ribadito la sua volontà di far ritorno in Serie A, ma gli inglesi pretendono un’offerta più alta da 15 milioni di euro. Vedremo se i granata potranno chiudere la trattativa.