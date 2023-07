Torino-Modena 2-1 | il tabellino dell’amichevole

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildi2-1, match amichevole di Pinzolo. La squadra granata all’11 passa in vantaggio: Gineitis serve Radonjic che batte Gagno. Al 34? Bellanova rientra sul mancino e calcia, trovando una deviazione che spiazza Gagno per il 2-0. All’intervallo Juric rivoluziona la squadra. Oltre al nuovo acquisto Tameze, il tecnico concede minuti anche Popa, Zima, Singo, Ilic, Karamoh. All’80’ ilaccorcia le distanze con Magnino che sfrutta una disattenzione difensiva della retroguardia granata.2-1 Reti: st 11’ Radonjic, st 34’ Bellanova, st 35’ Magnino(3-4-2-1): Gemello; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Seck, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Brezzo, Popa, Bayeye, Zima, Karamoh, Ilic, ...

Come riporta sportmediaset.it, momenti di tensione, anche con l'esplosione di una bomba carta, tra le tifoserie di Torino e Modena a Pinzolo, pochi minuti prima dell'amichevole tra granata e gialloblù in programma alle 15. I tifosi modenesi, che erano già all'interno, si sono avvicinati alla staccionata che ...

Il Torino di Ivan Juric conclude il ritiro di Pinzolo con una vittoria per 2-1 nell'amichevole contro il Modena ...(Modena FC) - Terzo test stagionale per i gialloblù, che dopo la vittoria per 9-0 con il Formigine e il pari per 1-1 con il Fiorenzuola, incassano una sconfitta di misura con il ...