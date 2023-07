Tiana Atelier | Verona | “Abiti da sposa sartoriali | Claudia Sartori veste le storie d' amore”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) - Scegliere l'abito perfetto è un momento cruciale per ogni futura, le collezioni esclusive che raccontano emozioni senza tempo, 28 luglio 2023. L'abito daè da sempre il protagonista indiscusso di ogni matrimonio, scegliere quello perfetto è un momento cruciale per ogni futuradi, sito nel cuore della splendida, città simbolo dell'eterno di Giulietta e Romeo, è una location esclusiva per tutte le donne alla ricerca diunici che sappiano raccontare personalità ed emozioni. “Scegliere l'abito per il ‘giorno del sì' è un percorso di ascolto, attenzione e cura che si fa insieme alla futura: ...