“Ti prego | che fai” Lei al volante a 140 km h e il fidanzato nell’auto | che muore Momenti choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un videoin cui si vede una ragazza a folle velocità in auto, gli amici e ilche la pregano di rallentare e poi la tragedia. È quanto accaduto a Horbury, Wakefield, Regno Unito. Protagonista della triste vicenda Chelsea Standage, 21 anni, di Barden Road, Wakefield. La giovane aveva bevuto quasi il doppio del limite legale di alcol per guidare quando la sua auto ha percorso la strada a folle velocità. Tutto è stato ripreso da una telecamera e ora il video è diventato virale. Una corsa che purtroppo ha causato la morte del suoElliott Lemm e il grave ferimento di due amici che si trovavano in auto. La ragazza, ubriaca, ha ignorato le suppliche terrorizzate dei suoi amici mentre percorreva la strada a 140 chilometri orari. Leggi anche: Bimbo di 4 oreannegato. Il terribile sospetto del ...