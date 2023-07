The Weeknd | «Non sono cattivo | è solo il mio personaggio»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ha appena incendiato Milano con i suoi due concerti e fatto flop con la serie The Idol. Abel Tesfaye abbassa per un momento la maschera: storia di un ragazzo che voleva diventare famoso e con la sua voce unica è diventato una mega star

Mercoledì 26 e giovedì 27 luglio si è esibito in due concerti sold out all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. L'artista canadese ha proposto una scaletta con alcuni dei suoi brani più celebri, ad accompagnarlo ventiquattro ... Circus Maximus porta nella sua concezione sonora, così come Parasail con Yung Lean è un viaggio soave e rilassato che prosegue con Lost Forever con James Blake e Westside Gunn.

Ogni concerto è una esperienza, un momento da vivere e soprattutto condividere con qualcuno. Ieri e oggi a Milano erano 80.000 a condividere l'esperienza dell'After Hours til Dawn Tour di The Weeknd.