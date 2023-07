La famosa serie originalefarà il suo atteso ritorno in Italia con la quarta stagione . I fan potranno immergersi nelle vite delle celebri sorelle, Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, grazie a nuovi ...Disney+ ha annunciato la data di uscita dei nuovi episodi di: la stagione 4 debutterà dal 28 settembre, solo sulla piattaforma streaming. Le nuove puntate saranno disponibili ogni giovedì mentre le prime tre stagioni sono ora in streaming su ...Per questo, nell'ultimo episodio della serie, la star ha finalmente ammesso di essersi rifatta il seno dopo anni in cui ha negato di aver subito interventi di chirurgia plastica. ...

The Kardashians: un teaser svela la data di uscita della stagione 4 ... BadTaste.it Cinema

The Kardashians 4, dal 28 settembre su Disney+ in streaming torna la famiglia Kardashian-Jenner in streaming con la quarta stagione.The reality star said that she would be “heartbroken” if Stormi, whom Jenner shares with rapper Travis Scott, wanted to have cosmetic surgery at 19 like her mother.