The Flash | Nicolas Cage commenta il suo cameo nei panni di Superman

(Di venerdì 28 luglio 2023)per la prima volta il suoin Theha finalmente parlato dellungamente atteso neidiin The, rivelandosi contento ma dispiaciuto della brevità della scena. L'attore ha ammesso che è stato soddisfacente apparire finalmente neidel personaggio 25 anni dopo che ilLives di Tim Burton è stato cancellato. "Beh, non è durato il tempo di un battito di ciglia, ma per me è stata una sensazione gratificante. Anche vedere il look di quel particolare personaggio finalmente sullo schermo è stato soddisfacente. Anche se come ho detto è stata una cosa molto veloce" ha dichiarato l'attore a USA ...

Nicolas Cage commenta per la prima volta il suo cameo in The Flash.