The Beanie Bubble | la recensione | ascesa e caduta di un peluche

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 luglio 2023) Uno sguardo femminile su uno dei capitomboli economici più eclatanti della storia degli Stati Uniti, ovvero quello deinegli anni '90. È The, il nuovo film originale Apple Tv+ con Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook e Geraldine Viswanathan dal 28 luglio sulla piattaforma. La serialità recente si è occupata spesso di truffe eclatanti - pensiamo alle miniserie The Dropout e WeCrashed - che hanno fatto la storia degli Stati Uniti d'America, tra schemi piramidali e vendita del "nulla" più assoluto. In questo frangente si potrebbe inserire anche la storia di The- Inflazione da, il nuovo film originale Apple Tv+ dal 28 luglio sulla piattaforma, anche se qui si tratta propriamente dell'e della veloce ...