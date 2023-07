Il primo anno deid'ingresso ai corsi di laurea die Chirurgia in salsa TOLC - MED si conclude con quasi 80mila partecipanti alla tornata estiva dei(76.672 per la precisione), che ...ANALISI DI IMMAGINI EPREDITTIVA , una soluzione di IA per lo screening del carcinoma ... come il quadro clinico del paziente, la storia medica o i risultati deidi laboratorio, per una ...... i dati dovrebbero essere sottoposti dalle autorità garanti ad undi re - identificabilità, ...rese ai pazienti mediante la raccolta e l'analisi dei dati sanitari in possesso dei medici di...

Test medicina, 90mila candidati per 20.000 posti: arrivati i verdetti definitivi, in attesa della graduatoria di settembre TGCOM

La prima annata del test d'ingresso di Medicina e Chirurgia in modalità TOLC-MED si conclude con ben 145.98 questionari svolti, la maggior parte dei quali da candidati che hanno tentato due volte ...Test medicina 2023: i dati della sessione di luglio, appena conclusa, e quelli aprile. Ecco quanti erano gli iscritti e quanti di fatto hanno svolto il test ...