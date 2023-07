Tesla - Musk sotto accusa | La Casa ' cancella' i reclami sulle autonomie reali

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 luglio 2023) La strada dellaè costellata da successi commerciali, finanziari e produttivi, ma anche da inciampi e problemi: gli ultimi, però, non riguardano gli incidenti causati dall'Autopilot, su cui le autorità statunitensi hanno avviato diverse inchieste, o la fuga di dati suirelativi al sistema Full Self Driving; a finire nel mirino, ora, è il presunto "insabbiamento" delle lamentele per ledelle elettriche prodotte dallatexana, documentato dall'agenzia di stampa Reuters in un lungo reportage. In sostanza, a fronte delle lamentele su percorrenze effettive inferiori rispetto a quelle pubblicizzate o indicate dal computer di bordo (va detto: nulla di nuovo nel mondo dell'auto), lasarebbe arrivata al punto di creare un team interno incaricato di ...