Terrore in spiaggia nel foggiano | due fidanzati aggrediti da un lupo

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'animale ha dato loro la caccia per circa un'ora: entrambe le vittime sono finitie in ospedale per farsi applicare dei punti di sutura

Una semplice passeggiata in spiaggia sotto il cielo stellato di Vasto Marina si sarebbe potuta trasormare in una tragedia per due giovani fidanzati di Lucera (comune della provincia di Foggia), ...Una coppia di fidanzatini è stata aggredita da un lupo in spiaggia a Vasto Marina. I due giovani di Lucera (Foggia), 20 e 18 anni, stavano facendo una passeggiata in riva ...