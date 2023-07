Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 28 luglio 2023

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2023 Martina Pedretti - 27 Luglio 2023anticipazioni venerdì 28 luglio 2023 Niccolo Maggesi - 27 Luglio 2023 Sei Sorelle ...... come reagirebbe Manuel Appuntamento all'autunno per scoprirlo! Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2023 Martina Pedretti - 27 Luglio 2023anticipazioni ...... un bel ripassino potrebbe fare al caso nostro Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2023 Martina Pedretti - 27 Luglio 2023anticipazioni venerdì 28 luglio ...

Replica Terra Amara in streaming, puntata del 27 luglio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Zuleyha per l'ennesima volta troverà a dover fare i conti con un dolore straziante.La soap opera Terra Amara riserverà tanti colpi di scena nelle prossime puntate in onda su Canale 5 e tra questi la morte di Mujgan in un incidente aereo, fatto che metterà in ginocchio la famiglia ...