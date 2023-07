Terra Amara | Anticipazioni e Trame Turche | Zuleyha lascia Yilmaz | l’uomo ha rapito Adnan

(Di venerdì 28 luglio 2023) Scopriamo insieme ledelle nuove puntate di, la soap turca in onda su Canale 5.rapiscelo molla in tronco.

... noto come uno degli uomini più belli del piccolo schermo conosciuto per il ruolo di Ylmaz Akkaya nella serieQuesto evento sarà l'epicentro della kermesse, un'esperienza straordinaria ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 28 luglio 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir decide di far circoncidere Adnan contro il volere di Zuleyha; Yilmaz lo scopre e si precipita alla villa degli Yaman. Adnan, nel frattempo, si ferisce con la ...Il vademecum per tutelarle Un tuffo nelladei due Mari Nella 'dei due mari', il luogo ... ai gelati e alle granite, si assaggiano i tranci di torta all'Aranciae Zafferano dell'Aquila ...

Anticipazioni Terra Amara, Adnan è in pericolo: ecco cosa sta per succedere MovieTele.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Yilmaz rapisce Adnan, Zuleyha lo molla in tronco.Nelle prossime puntate di Terra amara il cerchio si stringe intorno a Behice: tutte le malefatte della donna vengono a galla ...