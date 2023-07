Terra Amara | anticipazioni | Adnan in fin di vita

Le anticipazioni italiane diper la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. Yilmaz decide di 'riprendersi' suo figlio portandolo via di nascosto da villa Yaman ...... Rai Uno - Estate in diretta è stato visto da 1.192.000 spettatori (17.14%); Canale 5 - Beautiful è stato seguito da 2.428.000 spettatori (21.43%); Canale 5 -ha totalizzato una media di ......Rai Uno - Don Matteo ha totalizzato una media di Rai Uno - Sei Sorelle ha intrattenuto Rai Uno - Estate in diretta è stato visto da Canale 5 - Beautiful è stato seguito da Canale 5 -ha ...

Anticipazioni Terra Amara, Adnan è in pericolo: ecco cosa sta per succedere MovieTele.it

Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Terra Amara, Adnan si ferisce: muore Le anticipazioni della soap!Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 4 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) ...