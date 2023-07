Terra Amara | anticipazioni 28 luglio – 4 agosto 2023 | Adnan si salva ma Yilmaz lo rapisce

(Di venerdì 28 luglio 2023)da domenica 28 a venerdì 4In ospedale, Zuleyha eincontrano Mujgan che, commossa, decide di aiutare. Zuleyha, terrorizzata e angosciata, si oppone e fa allontanare la dottoressa. Alla fine di questa tragica giornata, Demir e Hunkar riescono a riappacificarsi. Intanto, Azize esce dalla tenuta credendo di recarsi in gendarmeria. Durante il tragitto, incontra due donne che la derubano e la abbandonano in mezzo ad un bosco. I medicino la vita di. Demir e, però, anche di fronte alla scampata tragedia, continuano le loro discussioni riguardo alla paternità del bambino. Zuleyha esasperata li caccia dalla ...

Le anticipazioni italiane diper la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2023 ci svelano che assisteremo a moltissimi colpi di scena. Yilmaz decide di 'riprendersi' suo figlio portandolo via di nascosto da villa Yaman ...... Rai Uno - Estate in diretta è stato visto da 1.192.000 spettatori (17.14%); Canale 5 - Beautiful è stato seguito da 2.428.000 spettatori (21.43%); Canale 5 -ha totalizzato una media di ......Rai Uno - Don Matteo ha totalizzato una media di Rai Uno - Sei Sorelle ha intrattenuto Rai Uno - Estate in diretta è stato visto da Canale 5 - Beautiful è stato seguito da Canale 5 -ha ...

Anticipazioni Terra Amara, Adnan è in pericolo: ecco cosa sta per succedere MovieTele.it

Terra Amara agosto 2023: Adnan in fin di vita. Le anticipazioni sulla soap turca rivelano che il figlio di Zuleyha e Yilmaz rischia grosso.Scopri tutto quello che bisogna sapere su cosa succede in Terra Amara, il figlio di Zuleyha è morto Cosa succede a Adnan!