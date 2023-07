Ternana | sarà Capozucca il nuovo ds | pronto il biennale

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stefanoildirettore sportivo della. Nel pomeriggio il dirigente, reduce dall’esperienza al Cagliari, ha incontrato ilproprietario degli umbri Nicola Guida. Alla fine dell’incontro, una stretta di mano a suggellare l’accordo, che prevederà un contrattoda firmare quanto prima. Per il ds si tratta della seconda esperienza col club rossoverde. Per l’ufficialità del suo ritorno bisognerà attendere quella della separazione da Luca Leone. SportFace.

Nella giornata di domani Stefano Capozuccanominato ufficialmente nuovo direttore sportivo della. Le Fere ripartono con una nuova proprietà (Pharmaguida di Nicola Guida) e, secondo Sky Sport, con l'esperto dirigente che fu già ..., Stefano Capozucca al posto di Luca Leone. Il Ds torna a Terni dopo aver sfiorato la serie A con ladi Agarini LaCalcio ha scelto il suo Ds:Stefano Capozucca che, in settimana, formalizzerà il suo ingresso nella società rossoverde. Quello di Capozucca è un ritorno, dopo l'esperienza con la...L'avvocato Stefania Filipponila coordinatrice di Alternativa Popolare per Foligno. Quel partito che, solamente pochi mesi fa,...Bandecchi a sindaco di Terni e del quale l'ex patron dellaè ...