Tentata rapina in casa | banditi in fuga sparano in aria

(Di venerdì 28 luglio 2023) "Facci un bonifico di un milione di euro in cripto valute". È la richiesta - minaccia ricevuta da un 23enne esperto di trading online di Assemini, in provincia di Cagliari, quando insua sono ...

"Facci un bonifico di un milione di euro in cripto valute". È la richiesta - minaccia ricevuta da un 23enne esperto di trading online di Assemini, in provincia di Cagliari, quando in casa sua sono ...Infine i poliziotti del IX Distretto Esposizione hanno arrestato un 21enne gravemente indiziato del reato diin concorso con un minore e altre due persone rimaste ignote. Questi, dopo ...Il ragazzo è stato raggiunto poco distante e arrestato con l'accusa di. Proprio mentre i poliziotti lo portavano via, una donna si è avvicinata dicendo che lo stesso uomo poche ore ...

Tentata rapina a Milano: tassista salva il ragazzo, il video La7

È la richiesta-minaccia ricevuta da un 23enne esperto di trading online di Assemini, in provincia di Cagliari, quando in casa sua sono improvvisamente entrati due banditi armati di pistola e con i ...Gli hanno puntato contro la pistola, minacciandolo: “Facci subito un bonifico da un milione di euro in cripto valute”. In casa al piano inferiore c’erano i genitori del broker. Il 23enne, nonostante ...