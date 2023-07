(Di venerdì 28 luglio 2023) I balordi hanno aperto la porta finestra della casa di un noto imprenditore in via Balbo quando la domestica se n'è andata. Messi in fuga dalle ...

I balordi hanno aperto la porta finestra della casa di un noto imprenditore in via Balbo quando la domestica se n'è andata. Messi in fuga dalle ...LECCE -di svaligiare un'abitazione in pieno giorno: ladri messi in fuga dal sistema di allarme e dall'arrivo della vigilanza. L'ennesimo colpo è stato pianificato ai danni di un appartamento in città,...L'ennesimo tentativo didi cavi di rame, per fortuna andato a vuoto, è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 24 luglio, tra le campagne di Andria e Trani. Tre malviventi, dopo aver scavalcato la rete di ...

Tentano furto alla Pietà Inferriate forzate di giorno - Prato LA NAZIONE

Ha tentato di rubare da un’auto in sosta a Serramanna, ma è stato fermato dalle urla dei passanti che hanno subito chiamato i carabinieri. Il giovane di 24 anni, di origine Rom, è stato denunciato per ...I balordi hanno aperto la porta finestra della casa di un noto imprenditore in via Balbo quando la domestica se n’è andata. Messi in fuga dalle guardie.