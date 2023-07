Tensione in Torino-Modena | scontri tra tifosi e polizia | insulti razzisti a Juric VIDEO

Momenti di, anche con l'esplosione di una bomba carta, tra le tifoserie die Modena a Pinzolo, pochi minuti prima dell'amichevole tra granata e gialloblù, in programma alle 15. I tifosi gialloblu ...PINZOLO . Momenti di, anche con l'esplosione di una bomba carta, tra le tifoserie die Modena a Pinzolo (Trento), pochi minuti prima dell'amichevole tra granata e gialloblù, in programma alle 15. I tifosi ...... statevene in sordina a contemplare giorni pieni di smarrimenti, paranoie ma anche di diletti e gioie mentre un pilucco diarrufferà un rapporto troppo insulso per compensare il vuoto delle ...

(ANSA) - PINZOLO, 28 LUG - Il Torino vince la seconda e ultima amichevole a Pinzolo e batte il Modena con il finale di 2-1. Radonjic apre le marcature, Bellanova raddoppia, a fine secondo tempo i gial ...Cade la staccionata divisoria in campo, la polizia si mette tra le due tifoserie per dividerle. Una ventina di ultras granata dispersi con una carica, altri scortati verso Torino ...