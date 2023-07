Tennis | Torneo Losanna Cocciaretto vola in semifinale

La 22enne di Ancona piega in due set la russa Avanesyan. LOSANNA (SVIZZERA) - Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto il pass le semifinali del "Ladies Open Lausanne",Wta 250 con un montepremi complessivo pari a 259.303 dollari in corso sui campi in terra rossa di Losanna, in Svizzera. La 22enne di Ancona, numero 2 del seeding e 42 del mondo, ha battuto nei ...D: Sei ancora una regina del, indubbiamente una leggenda in singolare e doppio. Voglio ... quindi è sempre stato un ottimoper me. Contro Steffi era sempre un piacere giocare, era la ...: Cocciaretto e Stefanini sognano la semifinale a Losanna e a Varsavia ma sono attese da due prove complicate. L'aria di casa sta facendo bene a Noma Noha Akugue , che nelWta 250 di ...La 22enne di Ancona piega in due set la russa Avanesyan.LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto il pass le semifinali ...AMBURGO – Per celebrare i 50 anni della WTA, il torneo tedesco accoglie l’ex n°1 del mondo Arantxa Sánchez: “Amburgo è sempre stato uno dei miei tornei preferiti” ...