Tennis | Torneo Amburgo Musetti ko ai quarti di finale contro Djere

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Amburgo ,sulla terra rossa tedesca dove il 21enne di Carrara aveva vinto un anno fa il suo primo titolo nel circuito maggiore (battendo in finale Alcaraz in tre set). In questa edizione, dopo le ...1 d'Italia si è riportata ai suoi livelli con il rovescio , la seconda favorita delha ... Dal canto suo invece, Elina ha provato sporadicamente a mettere in pratica la ricerca di un...L'azzurro si arrende in due set, cedendo per 7 - 5 6 - 3 di fronte al serbo. ROMA - Lorenzo Musetti ha ceduto ai quarti di finale ed è uscito di scena dall'Hamburg European Open,Atp 500 in scena sulla terra rossa tedesca. L'azzurro, 18 del mondo, terzo favorito del seeding e campione in carica ad Amburgo, si è arreso di fronte al serbo Laslo Djere, numero 57 del ...

L'azzurro si arrende in due set, cedendo per 7-5 6-3 di fronte al serbo.ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti ha ceduto ai quarti di finale ed è ...