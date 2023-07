Tendenze moda Autunno inverno 2023-24 | Optical in bianco e nero

(Di venerdì 28 luglio 2023) Quadretti grandi o piccoli. Polka dots. Rombi e losanghe. Righe in tutte le direzioni. Giochi di incastri di geometrie rigorose per unache si ispira all'Op Art degli anni Sessanta

Sessualità: a partire dalle ultimenel settore della, sul web si moltiplicano i profili di ragazze generate dall'intelligenza artificiale dai corpi instancabili, nuove bambole del ...Il segreto per avere un look da viaggio comodo e stiloso Ecco 5 semplicissimi fashion tips da tenere a mente. Ora che l'estate è entrata nel vivo non manca poi molto all' arrivo delle ferie : questo ...Il look del giorno, con la camicia kimono dal fascino orientale Aggraziata e glamour, all'insegna della purezza Zen. Il capo - simbolo del Giappone si trasforma nella blusa più originale di stagione ...

Tendenze moda Autunno/inverno 2023-24: Borchie & Co. Vanity Fair Italia

Non sono per nulla rock, le borchie che ornano leggeri abiti sottoveste ed originali soprabiti. Se nulla è come sembra, tanto meno lo sono loro, nuovi elementi decorativi dei capi più iconici del pros ...Altro che drappeggi: questa stagione gli stilisti si sbizzarriscono ad annodare lembi di tessuto per segnare il punto vita, inventare una scollatura, creare un'arricciatura. Senza nemmeno toccare la m ...