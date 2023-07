Tendenze moda Autunno inverno 2023-24 | Micro reggiseno

(Di venerdì 28 luglio 2023) Coprono il minimo indispensabile, e forse - a volte - nemmeno quello. Pochi centimetri di tessuto per i più seducenti e originali dei bikini di stagione. L'occasione d'uso? Le feste di fine anno non sono poi così lontane. E nemmeno il Brasile col suo carnevale, in fondo…

Sessualità: a partire dalle ultimenel settore della, sul web si moltiplicano i profili di ragazze generate dall'intelligenza artificiale dai corpi instancabili, nuove bambole del ...Il segreto per avere un look da viaggio comodo e stiloso Ecco 5 semplicissimi fashion tips da tenere a mente. Ora che l'estate è entrata nel vivo non manca poi molto all' arrivo delle ferie : questo ...Il look del giorno, con la camicia kimono dal fascino orientale Aggraziata e glamour, all'insegna della purezza Zen. Il capo - simbolo del Giappone si trasforma nella blusa più originale di stagione ...

Tendenze moda Autunno/inverno 2023-24: Borchie & Co. Vanity Fair Italia

Da baluardo del menswear più classico e formale, a strumento di seduzione di una femminilità tutta nuova. La nuova vita della cravatta parla di fluidità di genere, ma soprattutto di libertà, fantasia ...Non sono per nulla rock, le borchie che ornano leggeri abiti sottoveste ed originali soprabiti. Se nulla è come sembra, tanto meno lo sono loro, nuovi elementi decorativi dei capi più iconici del pros ...