Ten Hag “smentisce” le voci sul trasferimento di Osimhen allo United Video

(Di venerdì 28 luglio 2023) Durante la recente conferenza stampa di Erik ten Hag, tecnico del Manchester, è stato chiesto riguardo leche collegano il capocannoniere della Serie A Victoral suo club. Ten Hag è rimasto evasivo sull'argomento e ha commentato: «Non parliamo mai di giocatori sotto contratto con un altro club. I nostri obiettivi sono sullo sfondo, e stiamo lavorando per ottenere l'attaccante giusto per noi»., intanto, è vicino al rinnovo con il Napoli con una clausola rescissoria che sarà sui 140/150 milioni.

10.15 - Il Manchester United non molla Rasmus Hojlund per l'attacco, il tecnico Erikammette: 'Il nuovo attaccante Abbiamo fatto passi avanti...'. ( LEGGI QUI ) 9.00 - Spunta una pista a ...Lui, dal suo canto, preferirebbe nettamente la Premier League e questo, ovviamente, fa ancora pendere la bilancia dalla parte della compagine di, però si sa, quando un club come il Paris si ...United - Real, Onana promosso dae dal quotidiano di Manchester Andre si è riscattato al 24' con una bella respinta in tuffo sul sinistro insidioso di Vinicius Jr . e si è salvato abilmente ...

L'Atalanta saluta Hojlund, ten Hag non si nasconde: "Passi in avanti nella trattativa" Footballnews24.it

Il centrocampista vicino alla cessione allo United. Ma dopo i Mondiali in Qatar la valutazione era decisamente più alta ...La retroguardia a tre Toloi-Scalvini-Kolasinac sembra essersi già formata mentre restano dubbi in porta e in attacco con la sempre più vicina partenza di Højlund ...