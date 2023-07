Temptation Island Winter | anticipazioni | Lorella Cuccarini alla conduzione

2023 non delude il suo pubblico: nell'ultima puntata del docureality, il fuoco del falò di confronto ha bruciato senza pietà, portando alla rottura della relazione tra Mirko Brunetti ...Dietroancora una volta Maria De Filippi. A svelarlo ci pensa Filippo Bisciglia , conduttore del programma appena concluso e in onda su Canale 5. Il noto volto di Mediaset seguirebbe la ...Si parla diambientato in inverno: come lo immagini Avrà comunque lo stesso appeal sul pubblico 'Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo acon la speranza ...

Temptation Island, cosa è successo a Francesca e Manuel dopo il falò di confronto SuperGuidaTV

L'ultima puntata di Temptation Island 2023 ha regalato un colpo di scena: Mirko Brunetti dopo essersi lasciato con Perla è uscito con la… Leggi ...Raffaella Mennoia ci racconta in un'intervista esclusiva perchè il programma "Temptation Island" piace tanto al pubblico televisivo ...