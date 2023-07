Temptation Island | Chi È Francesca Sorrentino | Protagonista Del Programma!

(Di venerdì 28 luglio 2023)è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei e sulla sua vita…si è rivelata una delle protagoniste indiscusse di2023. La ragazza ha chiesto il falò di confronto anticipato, lasciando il fidanzato Manuel ed ottenendo il plauso dei social. Da quel momento,è diventata molto seguita ed in tanti sono curiosi di sapere più informazioni su di lei.: chi è e cosa fa! Asi è fatta ...

Dietroancora una volta Maria De Filippi. A svelarlo ci pensa Filippo Bisciglia , conduttore del programma appena concluso e in onda su Canale 5. Il noto volto di Mediaset seguirebbe la ...Si parla diambientato in inverno: come lo immagini Avrà comunque lo stesso appeal sul pubblico 'Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo acon la speranza ...Filippo Bisciglia conduttore del noto reality, programma record di ascolti da 10 anni, è molto dimagrito . Ecco cosa sappiamo della dieta del conduttore. Filippo Bisciglia: la dieta del conduttore diIl ...

Temptation Island, cosa è successo a Francesca e Manuel dopo il falò di confronto SuperGuidaTV

Raffaella Mennoia ci racconta in un'intervista esclusiva perchè il programma "Temptation Island" piace tanto al pubblico televisivo ...Come previsto, oggi arriva la conferma che Filippo Bisciglia non sarà il conduttore della prossima edizione invernale di Temptation Island.