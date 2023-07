Temptation Island 2023 | Mirko e Greta stanno insieme? Arriva l’indizio dai social

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una tempesta di emozioni colpisce i fan dimentreBrunetti e Perla Vatiero decidono di uscire separati dal reality, scegliendo addirittura i rispettivi tentatori. I colpi di scena non mancano, e uno di essi sembra essere stato anticipato da, la tentatrice che ha avuto un rapporto speciale condurante il programma. Su Instagram, ha postato una foto di sé di spalle con la didascalia: “È mattina, stai camminando a casa tua. Il sole sta splendendo, la tua casa è piena d’amore e profuma di caffè. Ce l’avete fatta“., I fan sono in subbuglio e le ipotesi si sprecano riguardo al significato dietro le parole di. Molti sospettano che il “ce l’avete fatta” sia un riferimento a una ...

2023 non delude il suo pubblico: nell'ultima puntata del docureality, il fuoco del falò di confronto ha bruciato senza pietà, portando alla rottura della relazione tra Mirko Brunetti ...Dietroancora una volta Maria De Filippi. A svelarlo ci pensa Filippo Bisciglia , conduttore del programma appena concluso e in onda su Canale 5. Il noto volto di Mediaset seguirebbe la ...Si parla diambientato in inverno: come lo immagini Avrà comunque lo stesso appeal sul pubblico 'Siamo stati fermi una stagione ora puntiamo acon la speranza ...

Nell'ultima puntata di Temptation Island 2023 Mirko e Perla si sono lasciati, complice anche l'attrazione tra la ragazza ed il tentatore Igor Zeetti.Raffaella Mennoia ci racconta in un'intervista esclusiva perchè il programma "Temptation Island" piace tanto al pubblico televisivo ...