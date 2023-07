Tempesta d' amore | puntate italiane | Gerry lascerà il Fürstenhof?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 luglio 2023) La vita diRichter, ad', sta per cambiare radicalmente. Stando alle anticipazioni della soap opera tedesca, infatti, il giovane dovrà fare una scelta che potrebbe stravolgere per sempre il suo futuro., di recente, dopo aver ormai capito di non avere alcuna speranza di conquistare Shirin, si è tuffato a capofitto nella sua relazione con Merle Finow. Il giovane, così, ha dimenticato il suoimpossibile nei confronti della Ceylan ed è andato avanti con la sua vita. Tuttavia, la sua storia con la ragazza subirà una svolta inaspettata. Merle, infatti, riceverà una vantaggiosissima offerta di lavoro in Inghilterra, ma questo rischierà di compromettere il suo legame con. La Finow, in particolare, si renderà conto che, se accettasse quel lavoro, non ...