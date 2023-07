Telecamere nascoste nei rilevatori di fumo | l’incubo di una coppia spiata nella camera Airbnb

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 luglio 2023), il portale statunitense che mette in contatto chi sta cercando soluzioni di alloggio a prezzi ragionevoli e chi affitta, è una delle soluzioni più comode ed economiche scelte da chi, ad esempio, deve viaggiare per brevi periodi; ma talvolta il non conoscere chi effettivamente mette a disposizione la propriao appartamento – per quanto ciò sia estremamente raro, va detto – può riservare delle brutte sorprese, come successo a unatexana, che ha citato in giudizio un uomo del Maryland per aver nascosto dellesegrete neiantisituati nelle stanze dell’abitazione da loro affittata. I fatti risalgono all’agosto del 2022, quando Kayelee Gates e il fidanzato Christian Capraro hanno deciso di affrontare un viaggio di 23 ore per soggiornare due ...