«Tecnica dell’abbraccio» | arrestati due pregiudicati | avevano rubato collana ad anziano di Seriate

(Di venerdì 28 luglio 2023) IN MANETTE . La polizia ha arrestato due pluridella banda della «» per il furto di unain oro ai danni di undi

Negli ultimi tempi si aggiravano tra i paesi della Bergamasca alla ricerca di vittime da derubare, per lo più anziani, con la cosiddetta "". E il 17 luglio questi Bonnie e Clyde del furto con destrezza avevano effettivamente alleggerito di una collana d'oro un uomo di Seriate. Ma sono stati presi: gli agenti della ...... fotografia), Sofia Offredi ("A macchia d'uomo: l'impatto'... Tèccaldo Manifredde ("Richiami dal blu profondo",mista, ... Terra, Acqua, Aria e Fuoco in unUniversale", pixel art ......che l'artista volutamente spesso ricorda nella sua... tra i piu celebri melting pot della storia'umanita. In questo ... L', che rappresenta un passionalestampato su ...