... in programma venerdì 28 luglio alle ore 21.00 alAntico. La cantante, accompagnata sul ...VITO 'Nei due giorni dalla notte in cui l'incubo del fuoco ha devastato il nostro territorio, ...Oppure sul sito: www.ondateatro.it Organizzazione a cura di Ondain collaborazione con Città ...AGOSTO MISSIONARIO Da domenica 6 a martedì 15 agosto 2023 Sagrato della Chiesa diCarlo e ...... Dario Naccari & Tirrenic Band in concerto ; domenica 30 luglio, alle 21.00, allo Stadio...e Danza venerdì 28 luglio, alle 18.30, alla Casa della Musica e delle Arti di Ganzirri : "Badiazza. ...

Teatro San Carlo, la missione di Fuortes: riportare a Napoli Riccardo Muti ilmattino.it

Il dopo-Lissner è già cominciato. A Pompei, l’11 luglio, con Riccardo Muti tornato a dirigere sotto il Vesuvio. «Questa è casa», ha detto il maestro ...Al Parco della chiesa di San Bartolomeo a partire dalle 17, va in scena il Festival Rurale Intorno al Cirque Bidon. Tante le iniziative gratuite di teatro, musica, danza e circo, laboratori di arti ...