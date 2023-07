Taylor Swift | i fan al concerto di Seattle causano un terremoto di magnitudo 2 3

(Di venerdì 28 luglio 2023) Lo 'Quake' - Come spiega la testata americana, l'eccesso di entusiasmo dei fan ha creato un effetto. Il fenomeno è già stato ribattezzatoQuake . Non è tuttavia la prima volta ...

... i 75 anni della leggenda del rock La sismologa citata dalla Cnn ha calcolato che la gioia sfrenata dei fan diha creato un'attività sismica pari a un terremoto di piccole dimensioni . ...Tedder nella sua carriera ha realizzato produzioni per Madonna, Lady Gaga, U2, Adele, Ariana Grande, Ellie Goulding, Beyouncè,e molti altri. Arianna, cantante attrice e conduttrice ...Post è più vicino a The Weeknd, a Ed Sheeran, ai Coldplay o aal maschile rispetto che al suo passato. Non che in passato non ci fossero state indicazioni della sua attitudine ...

Così Taylor Swift spinge il Pil Usa: balzo del 2,4% nel secondo trimestre (grazie al tour) Corriere della Sera

Trema la terra a Seattle, nello Stato di Washington. Stavolta però non si è trattato di un fenomeno naturale ma... artificiale. O meglio ancora, degli swifties. Ossia i fan di Taylor Swift, che hanno ...Teniamo però presente che stiamo scontando il migliore dei mondi possibili, capace di coniugare tassi in salita, inflazione in discesa e crescita costante. Il muro della Fed, abbiamo detto, sarà di ...