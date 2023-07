Tartaruga alligatore | trovato un esemplare a Pianezza | vicino a Torino

(Di venerdì 28 luglio 2023) Originaria del sud-est degli Stati Uniti, sarebbe stata importata illegalmente in Italia. Si tratta di una specie classificata come vulnerabile dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura

Un esemplare di tartaruga alligatore, di notevoli dimensioni, è stata recuperata nel Torinese e consegnata ai veterinari del Canc, il Centro Animali Non Convezionali che ha sede a Grugliasco. Trovato un pericoloso esemplare di tartaruga alligatore nei pressi di un parco per bambini nel torinese, per la precisione nel Comune di Pianezza. Secondo quanto riferiscono le autorità competenti, la testuggine è stata rinvenuta in uno stagno.

Originaria del sud-est degli Stati Uniti, sarebbe stata importata illegalmente in Italia. Si tratta di una specie classificata come vulnerabile dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Na ...Ad accorgersi che non si trattava di una tartaruga come le altre è stato un passante. Si trovava in uno stagno di Pianezza, in provincia di Torino, un pericoloso esemplare di testuggine: una tartaruga ...