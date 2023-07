Tartaruga alligatore trovata abbandonata vicino a un parco per bambini | ha il morso più potente di un leone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Far diventare domestici animali che non lo sono e che, per di più, sono molto pericolosi. È il tentativo che qualcuno ha pensato di fare con quella che è apparsa da subito unaparticolare, non appena un passante l’ha avvistata nel Rio Fellone di Pianezza (Torino),a ungiochi frequentato da. L’uomo ha chiamato i carabinieri e quando il Cites è arrivato sul posto ecco la verità: si trattava di un esemplare di Macrochelys temminckii comunemente nota come. Tipica degli Stati Uniti Sud-Orientali, vive prevalentemente nel Mississippi, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare oltre cento chili. Ha unpotentissimo, piùdi quello delo di uno squalo e ...