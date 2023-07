Tartaruga alligatore catturata a Torino vicino a un parco giochi Gli esperti | ha il morso di uno squalo

(Di venerdì 28 luglio 2023) I carabinieri forestali dihanno catturato un “Macrochelys Temminckit”, nota come. L’animale è stato rinvenuto a Pianezza all’interno di un ristagno d’acqua nel canale Rio Fellone, limitrofo ad unper bambini. L’animale, dal peso di 15,7 chili e con carapace di oltre 40 centimetri di lunghezza, è in buone condizioni di salute e in adeguato stato di nutrizione. Originario degli Stati Uniti sud – orientali non può essere importato. Caratterizzata da un’elevata aggressività e una notevole forza di, la testuggine, costituisce effettivo pericolo anche per l’uomo, e sarà affidata ad un centro idoneo ed autorizzato alla detenzione. Lasi nutre di molluschi e ...

Sta facendo il giro di tutte le testate nazionali la notizia della( Macrochelys temminckii ) ritrovata a Pianezza, nel Torinese , all'interno del canale Rio Fellone. Secondo quanto riportato da Agi (Agenzia Italia ), l'esemplare è in buone ...AGI - Un esemplare di, di notevoli dimensioni, è stata r ecuperata nel Torinese e consegnata ai veterinari del Canc, il Centro Animali Non Convezionali che ha sede a Grugliasco e fa parte della ...Un esemplare di, di notevoli dimensioni, è stata recuperata nel Torinese e consegnata ai veterinari del Canc, il Centro Animali Non Convezionali che ha sede a Grugliasco e fa parte della ...

Torino, tartaruga alligatore catturata vicino a un parco giochi. Il suo morso è micidiale QUOTIDIANO NAZIONALE

Ora si cerca chi l'abbia abbandonata senza rendersi conto della pericolosità del gesto, a maggior ragione vicino a un parco per bambini. Al momento è stata aperta un'indagine contro ignoti per ...Nei pressi di Torino è stata segnalata una specie alloctona molto pericolosa: una tartaruga alligatore si trovava in un corso d'acqua ...