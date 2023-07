Tarquinia | dove le rinnovabili incontrano l’agricoltura

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Piante erbacee, alberi da frutto e… pannelli solari. La dimostrazione che agricoltura ed energiepossono convivere sullo stesso terreno si trova a, in provincia di Viterbo,, su un’area privata di un’impresa agricola locale, sono in corso i lavori per la realizzazione di quello che è destinato a essere il più grande parco agrivoltaico d’Italia. L’impianto – targato Enel Green Power e dotato di moduli di ultima generazione – avrà una capacità di 170 megawatt e, quando sarà pienamente a regime, genererà 280 gigawattora medi di elettricità all’anno, un quantitativo sufficiente a soddisfare il bisogno di 111mila famiglie del territorio. Ma la sua portata innovativa sta soprattutto nel fatto che alla produzione di energia pulita si affiancherà – letteralmente – la coltivazione di foraggio e borragine, che ...