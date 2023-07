Talk to Me | il fenomeno horror dell' estate tra mani imbalmate e spettatori che svengono in sala

(Di venerdì 28 luglio 2023)to Me negli Stati Uniti si sta confermando come. In Italia uscirà soltanto il prossimo 28 settembre mato Me, acclamato all'ultima edizione del Sundance Film Festival, sta già spopolando negli Stati Uniti, nelle sale dallo scorso 1° giugno. L'avambraccio senza corpo presente nel poster è senza dubbio il simbolo del film, che evoca spiriti terrificanti. Un dettaglio essenziale, tanto da essere l'unica immagine delfesto tuttavia nemmeno presente nella sceneggiatura originale. A svelare questo dettaglio il regista Danny Philippou, al suo esordio cinematografico con il fratello Michael:"Tematicamente abbiamo parlato di contatto umano e connessione in tutto il copione. Era lì tutto il tempo".to Me racconta …

