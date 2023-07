Tale e Quale Show – Il Torneo | anticipazioni | ospiti | concorrenti | imitazioni e vincitore | 28 luglio

(Di venerdì 28 luglio 2023)2022:, 28Stasera, 282023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica ildei campioni di, locondotto da Carlo Conti, già trasmesso nel 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera vedremo esibirsi i migliori artisti dell’edizione 2022: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò. E i migliori della passata: Francesca Alotta, Dennis Fantina, i Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, ...

Tale e Quale Show, Cristina Scuccia fuori dal cast: chi la sostituisce Libero Magazine

Tale e Quale Show 2022: anticipazioni, ospiti, concorrenti, imitazioni, 28 luglio 2023 in onda questa sera in replica su Rai 1 ...Lo scorso 11 luglio Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e quale show 2023, al via il prossimo 22 settembre. Un cast vistosamente infarcito di ex concorrenti di reality, soprattutto “vipponi”. Tr ...