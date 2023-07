Tajani visita il centro globale servizi ONU

Le immagini delladel vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio, al Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) di Brindisi insieme agli omologhi di Bulgaria, Mariya Gabriel, e ...Meloni ha anche confermato che unaa Pechino rimane in agenda e sarà una delle "prossime ...invece attesi prossimamente una delegazione di funzionari della Farnesina e a settembre Antonio...Poi ci fu ladi Antonio. Quindi un bilaterale sulla sicurezza con la presenza a Washington del ministro Matteo Piantedosi. E infine il viaggio di Valentino Valentini, viceministro alle ...Le immagini della visita del vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) ...Pechino sarà una delle “prossime missioni”, ha spiegato la presidente del Consiglio dopo l’incontro alla Casa Bianca. Presto in Cina una delegazione della Farnesina e Tajani, per preparare il non rinn ...