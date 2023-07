Tajani incontra coordinatori regionali Fi | 29 9 “Berlusconi Day”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, ha riunito oggi idel partito per fare il punto sulle prossime iniziative. Si inizia con la due giorni dedicata al tesseramento a livello nazionale, il 29 e il 30 luglio, per una presenza sempre più capillare di Forza Italia sul territorio, per poi andare a settembre con le due grandi manifestazioni nazionali di Gaeta e Paestum. A Gaeta, il 9 e il 10 settembre, per l'evento “Azzurra Libertà – ritorno a Everest” dove si daranno appuntamento i giovani del movimento giovanile azzurro e che saranno impegnati in diversi incontri e panel ai quali parteciperanno amministratori, parlamentari, dirigenti e rappresentanti al Governo. Una festa che scandisce anche la ripresa dell'attività politica dopo la pausa estiva, un importante momento di ...