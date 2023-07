Tacchinardi | «Juve | per Chiesa tutto dipende se Allegri punta sul 3-5-2 o sul 4-3-3»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di Alessio, ex centrocampista dellantus, sulle stretegie dei bianconeri per la prossima stagione La nuovaha cominciato a muovere i suoi primi passi stanotte, contro il Milan, nel test conclusosi 2-2 e poi deciso ai rigori a favore dei bianconeri. Circa le prospettive della stagione ci ha ragionato Alessio, intervistato dal Corriere della Sera. Ex centrocampista dell’epoca di Marcello Lippi (e non solo), ha dalla sua più di 400 presenze in maglia bianconera ed è uno degli opinionisti che meglio conoscono il mondontino, commentandolo spesso in vari contesti.– «Max sa bene che negli ultimi anni la rincorsa a un’identità è stata molto faticosa. Anche se gli alibi non sono mancati, tra sanzioni e infortuni. Se non è andato ...