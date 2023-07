Tabellone Wta 500 Washington 2023 | Pegula guida il seeding senza italiane

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildel torneo Wta 500 diné al main draw né nelle qualificazioni è comunque ricco di giocatrici di alto livello che si presentano per questo appuntamento sul cemento statunitense.ilda padrona di casa, c’è Garcia come seconda testa di serie e poi Sakkari e Gauff preannunciano potenziali semifinali da urlo. Di seguito ecco ilcompleto. PRIMO TURNO (1)bye Kenin vs Q Svitolina vs Azarenka Mertens vs (5) Kasatkina (4) Sakkari bye Pera vs Q Brady vs Kalinina Zheng vs (7) Keys (6) Bencic vs Potapova Stephens vs Q Q vs Pliskova (3) Gauff bye (8) Samsonova vs Collins Cirstea va Martic Andreescu vs Kostyuk (2) Garcia bye SportFace.

Dal 2012 a Washington, per la prima volta il combined ATP-WTA lo è anche in fatto di categoria. Se negli anni precedenti l'evento femminile era stato un 250, questa volta assume i contorni di un 500.(Provided by Tennis World Italia) È una Elisabetta Cocciaretto da sogno quella che sta giocando il torneo Wta 250 di Losanna. La tennista azzurra, sempre più vicina a realizzare il suo best ranking, s ...