Tabellone Atp Atlanta 2023 | Fritz guida il seeding | tornano Nishikori e Monfils

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildell’ATP 250 di, torneo in programma sul cemento americano da lunedì 24 a domenica 30 luglio. La prima testa di serie è lo statunitense Taylor, seguito dall’australiano Alex De Minaur e dal britannico Dan Evans. I nomi interessanti presenti nel main draw sono però numerosi, a partire da Gael, che ha ricevuto una wild card. Al via anche Kei, che torna a comparire neldi un torneo Atp a circa due anni di distanza dall’ultima volta. Non ci sono invece tennisti italiani ai nastri di partenza. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 250QUARTI DI FINALE (1)vs (PR)(8) Wolf b. Koepfer 6-2 ...

...n° 2piazza l'allungo decisivo - con un altro rovescio in avanzamento vincente sulla palla del nuovo break (5 - 4) " e chiude al secondo match point con la battuta a disposizione. Il...A Umag (ATP250), Matteo Arnaldi ha battuto in tre set il ceco testa di serie n.1 delJiri Lehecka col punteggio di 36, 62, 64 qualificandosi così per la sua prima semifinale nel circuito. La vittoria, ottenuta in quello che era già il suo primo quarto di finale in ...Lorenzo Sonego affronterà Jaume Munar nei quarti di finale dell'250 di Umago 2023 , torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Torna in campo il tennista ...PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMA ...

Matteo Arnaldi sta disputando un 2023 davvero notevole e continua a scalare le classifiche mondiali, vincendo ormai con buona continuità delle partite nel circuito maggiore e blindando la sua presenza ...Signori, se c'era bisogno di un'altra conferma, è arrivata: ormai Matteo Arnaldi è un giocatore su cui l'Italia può contare. Il numero 76 al mondo raggiunge la prima semifinale in carriera a livello A ...