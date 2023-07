Tabellone Atp Amburgo 2023 | Musetti difende il titolo | Ruud primo favorito

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildell’ATP 500 di, con Lorenzoche proverà are ilconquistato dodici mesi fa in finale contro Carlos Alcaraz. Il carrarino sarà la terza testa di serie dele all’esordio avrà un qualificato. Lorenzo è nella parte bassa del draw, quella del secondoAndrey Rublev. Ilè invece Casper, che invece ha dalla sua parte Sascha Zverev. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 500SEMIFINALI (1)/Fils vs (4) Zverev Djere vs Zhang QUARTI DI FINALE (1)vs ...

A parte i vincoli legali presenti nei vari Paesi (qualcuno di voi si ricorderà l'ex partner... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022...del n°57, che si conferma bestia nera dell'italiano e lo batte per la sesta volta su otto incontri , la quinta su cinque su terra battuta. In semifinale attende Zhang o Altmaier. Il...Tennis NewsTennis Guardando alavevamo tutti la consapevolezza che sarebbe stata durissima ed è andata così. Laslo Djere ha battuto Lorenzo Musetti per la sesta volta su otto sfide, la quinta su ...

Atp Umago 2023, Sonego, Arnaldi, Cecchinato: tabellone, calendario, date, orari, tv Today.it

(Provided by Tennis World Italia) Guardando al tabellone avevamo tutti la consapevolezza che sarebbe stata durissima ed è andata così. Laslo Djere ha battuto Lorenzo Musetti per la sesta volta su otto ...Il torinese passa all'esordio nel derby con il siciliano, che ha anche avuto la possibilità di portare la partita al terzo. Ai quarti di finale sfiderà Jaume Munar ...