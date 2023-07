Tabellone Atp 500 Washington 2023 | Fritz guida il seeding | Tiafoe seconda testa di serie

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildel torneo Atp 500 dicon tanti bye al primo turno in virtù di un main draw a 48 giocatori. Non ci sono italiani, pertanto i motivi di interesse sono principalmente i padroni di casa, le prime due teste di, presenti anche Nishikori e Anderson, redivivi dopo lunghi momenti di stop. Di seguito ecco allora ilcompleto in continuo aggiornamento. PRIMO TURNO (1)bye Q vs Purcell Vukic vs Nakashima (15) Murray bye (11) Eubanks bye (PR) Harris vs (WC) Nishikori (WC) Anderson vs Thompson (7) Mannarino bye (4) Hurkacz bye Q vs Mmoh Giron vs Albot (1) Wolff bye (12) Griekspoor bye Moutet vs Broady (WC) Monfils vs Q (6) Bublik bye (5) Dimitrov bye McDonald vs Schwartzman Ruusuvuori vs ...

Francesco Maestrelli al via nelle qualificazioni alprincipale del torneodi Kitzbuhel 2023 , il torneo su terra rossa in Austria, ultimo prima dello swing americano. L'azzurro però è atteso da un impegno complesso nel primo dei due turni ...Arriva così, poco più tardi, anche il doppio break da parte del n°71, che nel quinto gioco ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... garantendosi per la prima volta in carriera l'accesso al penultimo atto di un torneo. E guai a ...PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Arnaldi e Popyrin scenderanno in campo ...

ATP Washington 2023: il tabellone. Possibili scintille con Fritz-Murray al terzo turno OA Sport

Dal 2012 a Washington, per la prima volta il combined ATP-WTA lo è anche in fatto di categoria. Se negli anni precedenti l'evento femminile era stato un 250, questa volta assume i contorni di un 500.Tabellone a 48, come ormai da tradizione, per l'ATP 500 di Washington, una pietra miliare dell'estate americana precedente l'accoppiata di Masters 1000 Canada (Toronto o Montreal a seconda dei casi)-C ...