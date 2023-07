Symbola e Unioncamere | l’Italia è cultura

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Avete grandi potenzialità, dice rassicurante Tony Manero – al secolo John Travolta nel film Staying Alive – rivolgendosi ai suoi allievi aspiranti danzatori. Similmente, il presidente diAndrea Prete vede “grandi potenzialità” nell’industriale nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, presentando e commentando i dati contenuti nella ricerca suldella qualità e della bellezza (Io sono2023) elaborata in collaborazione con. Non che i risultati non siano soddisfacenti, tutt’altro. Lapesa nel Paese per quasi per 100 miliardi di valore aggiunto e sviluppa un’occupazione che si avvicina al milione e mezzo di posti di lavoro. Ma per le sue intrinseche caratteristiche l’intero comparto potrebbe rappresentare molto di più. E il moltiplicatore ...