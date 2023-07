(Di venerdì 28 luglio 2023) L’è partita con il piede, o più correttamente con la testa giusta ai mondiali, quella di Cristiana Girelli che subentrata a partita in corso ha trovato l’incornata della vittoria contro l’Argentina all’87’ in una gara che sembrava destinata a finire senza reti. Le azzurre, che schieravano nella formazione iniziale una diciottenne e una sedicenne, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inquadrare laè un compito fin troppo semplice. La medaglia d'oro sfumata a Tokyo 2020, la voglia di rimettersi in gioco dopo un campionato europeo nettamente deludente: due indizi che fanno ...Ora Argentina e Sudafrica hanno un punto a testa, mentre Italia e, che si sfidano domani a Wellington, ne hanno 3. . . 28 luglio 2023... giochiamo Italia -, dopo il fischio d'inizio non si guarda più in faccia a nessuno. Linda è ... È giusto che adesso noipensiamo alla nostra crescita, senza confronti e paragoni. Ci siamo ...

Svezia donne-Italia donne (sabato 29 luglio 2023 ore 09:30): formazioni, quote, pronostici

Svezia vs Italia, partita valida per la seconda giornata del girone dei Mondiali di calcio femminile 2023. Pronostico, novità di formazione e quando si gioca.Argentina e Sudafrica hanno pareggiato per 2-2 in una partita del gruppo G dei Mondiali femminili, di cui fa parte anche l'Italia, ce giocherà domani contro la Svezia. (ANSA) ...