...degli edifici pubblici e altrettanti per un nuovo Ecobonus al% che però sarà limitato ai redditi bassi. Aiuterà anche il settore dell'edilizia ad assorbire il ridimensionamento del. ...... anche in vista della direttiva europea sulle case green Novità in vista per ile per ... si parla di un'aliquota di detrazione fino al% . Tra le altre novità menzionate dal quotidiano ...... per 14,793 miliardi; e filiere, per 2,05 miliardi) e sei riforme settoriali, che valgono altri,... telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più RepowerEu: 4 miliardi perma solo ...

Superbonus al 100%, ma con tetti al reddito. Imprese, sconti fiscali ilmessaggero.it

La riforma del Superbonus entra ufficialmente nel Pnrr. O meglio, nel capitolo aggiuntivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto “RepowerEu”, finanziato con ...CAMPOBASSO - I numeri parlano chiaro: dopo la ripresa trainata in massima parte dal superbonus che ha consentito di colmare quanto perso dura ...